Джервонта Дэвис в розыске по подозрению в нарушении условий испытательного срока — TMZ

31-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгких весовых категориях, и чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис находится в розыске по подозрению в нарушении условий испытательного срока, о чём сообщили в TMZ.

Согласно материалам издания, судья штата Мэриленд Алтея М. Хэнди подписала ордер на арест 24 апреля из-за нарушения условий испытательного срока, установленного ещё за происшествие в 2020-м, когда боксёр совершил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП в Балтиморе, в результате которого пострадали несколько человек.

Судья Хэнди первоначально выдала ордер в феврале 2026 года, вскоре после того, как Танк был арестован в Майами по обвинению в тяжких преступлениях: нападении, незаконном лишении свободы и похищении человека. Адвокатам Дэвиса удалось добиться снятия обвинения в незаконном лишении свободы, и в то время они успешно добились отзыва судебного предписания, утверждая, что боксёр сотрудничал с правоохранительными органами. Однако теперь ордер официально выдан, а Дэвис объявлен в розыск властями Мэриленда.