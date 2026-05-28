Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис в розыске по подозрению в нарушении условий испытательного срока — TMZ

Джервонта Дэвис в розыске по подозрению в нарушении условий испытательного срока — TMZ
Комментарии

31-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгких весовых категориях, и чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис находится в розыске по подозрению в нарушении условий испытательного срока, о чём сообщили в TMZ.

Согласно материалам издания, судья штата Мэриленд Алтея М. Хэнди подписала ордер на арест 24 апреля из-за нарушения условий испытательного срока, установленного ещё за происшествие в 2020-м, когда боксёр совершил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП в Балтиморе, в результате которого пострадали несколько человек.

Судья Хэнди первоначально выдала ордер в феврале 2026 года, вскоре после того, как Танк был арестован в Майами по обвинению в тяжких преступлениях: нападении, незаконном лишении свободы и похищении человека. Адвокатам Дэвиса удалось добиться снятия обвинения в незаконном лишении свободы, и в то время они успешно добились отзыва судебного предписания, утверждая, что боксёр сотрудничал с правоохранительными органами. Однако теперь ордер официально выдан, а Дэвис объявлен в розыск властями Мэриленда.

Материалы по теме
Боксирует с азартом, местами – грязно. Чем Айферт может удивить Бивола
Боксирует с азартом, местами – грязно. Чем Айферт может удивить Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android