Уайт — о реванше Стрикленда и Чимаева: Шон готов сразиться с кем угодно

Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался по поводу возможного реванша между действующим чемпионом в среднем весе 35-летним американцем Шоном Стриклендом и 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, выступающим под флагом ОАЭ.

«Хамзат сейчас просит реванш со Стриклендом, вот чего он хочет. На данный момент пока не знаем, что будем делать. Так что нам предстоит принять решение.

Чего хочет Стрикленд? О, Шон готов сразиться с кем угодно», — сказал Уайт на YouTube-канале The Bret Boone Podcast.

В ночь на 10 мая Шон одержал победу раздельным решением судей, став чемпионом дивизиона.

