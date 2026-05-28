Бывшая супруга Топурии рассказала об угрозах убийством из-за фейковых снимков в интернете

Джорджина Ускатеги Баделл, являющаяся бывшей супругой действующего чемпиона промоушена UFC в лёгком весе Илии Топурии, рассказала, что люди, поверившие в реальность нейросетевых снимков с другим мужчиной, угрожали ей и её дочери убийством.

«Группа людей захотела изменить повествование этой истории, даже используя фотографию моего брата и пытаясь создать обо мне образ, которого не существует. Это вызвало много преследований, ненависти и даже угроз убить меня и мою дочь», — написала Джорджина в социальных сетях.

Баделл в 2025-м обвинила своего супруга Топурию в домашнем насилии и подала на развод, чтобы обезопасить себя и дочь.