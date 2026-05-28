«Его возраст — не моя проблема». Бивол ответил на высказывание Бетербиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о возможной трилогии с Артуром Бетербиевым.

— Благодаря двум феноменальным боям ваша фамилия часто встречается рядом с Артуром Бетербиевым. Вы хотите провести трилогию? Считаете ли, что она когда-то состоится?

— Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос. Но почему-то реальной возможности не возникает, предложения, которое бы удовлетворило всю нашу команду. Речь идёт не о моих профессиональных амбициях, точнее бы сказал — личных. А именно холодный расчёт команды. Пока этого не вижу. Но возможности где-то мелькают, они где-то рядом. Просто нужно быть терпеливее в этом.

— Бетербиеву 41 год.

— Ну это же не моя проблема. Мне 35, а будет 36 лет [в декабре].

— Бетербиев в недавнем интервью не совсем лестно о вас высказался, заявив, что вы не сдержали своё слово.

— Про меня много кто нелестно высказывался. Если я буду обращать внимание на тех, кто что-то про меня говорит, у меня не останется времени в жизни на самого себя. Стараюсь не обращать на это внимания. И Бенавидес много чего говорил. И Рамирес… Соперники часто про меня говорили разное, — приводит слова Бивола «Матч ТВ».