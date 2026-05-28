Видео: битва взглядов Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала в социальных сетях битву взглядов между 28-летним китайским бойцом легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонгом и 38-летним бразильцем Дейвисоном Фигейреду, являющимся бывшим двойным чемпионом дивизиона.

Встреча Ядонга и Фигейреду возглавит кард турнира UFC Fight Night 277, который состоится 30 мая в Макао, Китай, на «Гэлакси Арене».

Перед очной встречей китайский атлет занимает пятую строчку рейтинга в легчайшем дивизионе, а его оппонент из Бразилии — седьмую. В своём последнем бою Ядонг единогласным решением проиграл Шону О'Мэлли, а Фигейреду уступил Умару Нурмагомедову.