«Дмитрий не на пике, но около него». Тренер Бивола высказался о подготовке боксёра

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, оценил подготовку спортсмена к бою с Михаэлем Айфертом.

«Мы сделали всё, чтобы Дмитрий пришёл в оптимальную форму после травмы. Он удачно набрал, лично думал, что будет хуже и тяжелее из-за травмы, но слава богу, нет каких-то побочных моментов, он полноценно выполнял нагрузку. Сначала была минимальная нагрузка, потом уже на полную. Вернулся, в общем, не на пик, но около него», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.