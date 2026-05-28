«Дети мои, вперёд». Пётр Ян отреагировал на битву взглядов Ядонга и Фигейреду

Действующий обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на битву взглядов между 28-летним китайским бойцом легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонгом и 38-летним бразильцем Дейвисоном Фигейреду, являющимся бывшим двойным чемпионом дивизиона.

«Дети мои, вперёд», — написал Ян под видео с битвы взглядов в социальной сети Х.

Встреча Ядонга и Фигейреду возглавит кард турнира UFC Fight Night 277, который состоится 30 мая в Макао, Китай, на «Гэлакси Арене».

Россиянин в 2024 году одержал победу над обоими бойцами — 9 марта он единогласным решением победил представителя Китая, а 23 ноября таким же образом одолел и бразильца.