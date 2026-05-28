Бокс/ММА Новости

Арман Царукян уронил грушу на оператора

В социальных сетях появился видеоролик, на котором произошёл забавный инцидент со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном, представляющим Армению и Россию.

Во время съёмок коммерческого ролика Царукян боксировал с грушей, после одного из ударов тренажёр упал прямо на находящегося рядом с ним оператора. Арман подбежал и поймал грушу, стараясь снизить урон для работника.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, который состоялся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Также Арман выступает в промоушене Real American Freestyle (RAF).

