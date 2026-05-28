Тренер Бивола: если бой с Бетербиевым будет выгоден и интересен, Дима его примет

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, высказался о возможной трилогии с Артуром Бетербиевым.

«Уже много раз я слышал эти интервью, мы никак не реагируем. Говорить можно всё что угодно, но каких-то конкретных предложений или вопросов не поступало. Дима делает свою работу. Это зависит не от него, а от промоутеров, менеджеров, компаний, в которых выступают боксёры. Думаю, что Диму это мало беспокоит. Если бой будет выгоден и интересен, Дима его примет. Если это уже пройденный этап, Дмитрию нужно одерживать новые победы», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.