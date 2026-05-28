«Максимально сосредоточен и предан». Кормье — о возвращении Конора Макгрегора

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о грядущем поединке между легендарным ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

«Думаю, мы увидим Конора Макгрегора, который будет максимально сосредоточен и предан этому спорту, чем когда-либо. Не знаю, учитывая травмы, время отсутствия, набор веса, а теперь потерю веса… Будет ли этого достаточно для Макгрегора, даже если он более мотивирован, чем когда-либо, чтобы победить Макса Холлоуэя. Это не прогноз, я просто говорю.

Но также факт в том, что вы не становитесь лучше в чём-то, не занимаясь этим. Он может тренироваться так усердно, как только хочет, но в конце концов прошло почти пять лет с тех пор, когда он последний раз был в октагоне», — сказал Кормье на YouTube-канале WEIGHING IN.