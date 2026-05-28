Джо Роган: нравится, когда парни уходят из ММА так, как Хабиб Нурмагомедов

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о прославленном российском бойце и бывшем чемпионе UFC, а ныне члене Зала славы Хабибе Нурмагомедове.

«Мне нравится, когда парни уходят из ММА так, как Хабиб. Он доминировал над людьми, над которыми никто не доминировал, делал это безумным образом. Помню тот бой, когда у [Эдсона] Барбозы уже в первом раунде был взгляд на тысячу ярдов, и он такой: «О боже, этот бой никогда не закончится в мою пользу», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

В профессиональной карьере Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провёл в 2020 году.