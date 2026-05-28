Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бивола рассказал о реакции спортсмена на первое поражение в карьере

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, рассказал, как его подопечный перенёс первое поражение в профессиональной карьере, которое потерпел в бою с Артуром Бетербиевым в 2024 году.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я видел, что Дима разозлился на себя после этого. Психологически это его никак не надломило, он стал ещё злее. Бивол знал, чего ему не хватило в этом бою, в следующем он прибавил. Но он может ещё больше и лучше», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

"Хочу, чтобы Дима наказал Бенавидеса за язык". Разговор с тренером Бивола
