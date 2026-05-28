Тренер Бивола рассказал о реакции спортсмена на первое поражение в карьере

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, рассказал, как его подопечный перенёс первое поражение в профессиональной карьере, которое потерпел в бою с Артуром Бетербиевым в 2024 году.

«Я видел, что Дима разозлился на себя после этого. Психологически это его никак не надломило, он стал ещё злее. Бивол знал, чего ему не хватило в этом бою, в следующем он прибавил. Но он может ещё больше и лучше», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.