Прогноз на бой Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра, 30 мая 2026

Богатырёв: Павловича ждёт напряжённый бой, Тейшейра хорошо чувствует дистанцию
Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Сергеем Павловичем и Талиссоном Тейшейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Таллисон Тейшейра

«На самом деле очень напряжённый поединок нас ждёт. Я видел спарринги Тейшейры против Алекса Перейры, и стоит отметить, что парень хорошо чувствует дистанцию, пользуется габаритами. В бою с Александром Волковым у Сергея как раз были проблемы с тем, чтобы нащупать дистанцию. Но думаю, что Павлович сделал выводы и теперь понимает, что нужно делать против подобных соперников.

По опыту, уровню навыков и качеству оппозиции Сергей на порядок выше. К тому же Павлович может использовать свою борьбу. Считаю Сергея фаворитом, но ни в коем случае нельзя недооценивать Тейшейру. Если всё будет по плану, то Сергей может удосрочить бразильца под конец раунда», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

«Слишком осторожен» или повзрослел? Разбираем шансы Павловича на титульник
