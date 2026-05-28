Богатырёв: Павловича ждёт напряжённый бой, Тейшейра хорошо чувствует дистанцию

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Сергеем Павловичем и Талиссоном Тейшейрой.

«На самом деле очень напряжённый поединок нас ждёт. Я видел спарринги Тейшейры против Алекса Перейры, и стоит отметить, что парень хорошо чувствует дистанцию, пользуется габаритами. В бою с Александром Волковым у Сергея как раз были проблемы с тем, чтобы нащупать дистанцию. Но думаю, что Павлович сделал выводы и теперь понимает, что нужно делать против подобных соперников.

По опыту, уровню навыков и качеству оппозиции Сергей на порядок выше. К тому же Павлович может использовать свою борьбу. Считаю Сергея фаворитом, но ни в коем случае нельзя недооценивать Тейшейру. Если всё будет по плану, то Сергей может удосрочить бразильца под конец раунда», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.