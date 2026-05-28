Кириллов: я бы хотел, чтобы бой Бивола и Бенавидеса состоялся

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, заявил о желании увидеть поединок своего подопечного с Дэвидом Бенавидесом.

«Теоретически я могу выбрать всё что угодно, но у него главный тренер Геннадий Юрьевич Машьянов. Но я бы хотел бой с Бенавидесом, хотел бы, чтобы Дима наказал его, как правильно сказал Геннадий Юрьевич, за язык. Истории там какие-то прослеживались. Я бы хотел, чтобы этот поединок состоялся. Бенавидес — сильнейший боксёр в крузерах, был бы отличный бой», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.