«Единственный парень, у которого не было рассечений». Роган — о Хабибе Нурмагомедове

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган восхитился тем, что у прославленного российского бойца и бывшего чемпиона UFC, а ныне члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова никогда не было кровотечений и рассечений во время поединков в промоушене Даны Уайта.

«На самом деле, на днях я узнал, что Хабиб — единственный парень, у которого никогда не текла кровь в октагоне. Это дико. Он самый доминирующий боец, посмотрите на Джона Джонса, вы знаете, он такой же», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

В профессиональной карьере Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провёл в 2020 году.

