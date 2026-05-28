Тренер Бивола оценил возможность перехода боксёра в первый тяжёлый вес

47-летний чемпион мира во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, оценил возможность перехода боксёра в первый тяжёлый вес.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Возможно, Дима поднимется и заберёт эти пояса. Это не исключено. Бивол меньше, чем Рамирес и Бенавидес? Визуальный обман. Он дрался с Рамиресом, тот выглядит крупнее, но Бивол показывает боксёрский класс», — сказал Кириллов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Свой следующий бой Дмитрий проведёт 30 мая в Екатеринбурге против Михаэля Айферта.

