Дастин Порье готов вернуться в ММА ради четвёртого боя с Конором Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил готовность провести четвёртый поединок с 37-летним легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом в истории промоушена Конором Макгрегором.

«Если бы это было реалистично и из UFC позвонили бы мне и сказали: «Эй, как насчёт четвёртого боя с Конором?», я бы, вероятно, вернулся в антидопинговый протокол и снова получил лицензию, да», — сказал Порье на YouTube-канале WEIGHING IN.

Первый бой между Конором и Дастином состоялся в 2014-м, где ирландец победил нокаутом. Реванш прошёл в январе 2021 года и завершился уже победой Порье техническим нокаутом. В июле того же года состоялся третий поединок, но завершился в первом раунде, так как Макгрегор получил перелом ноги.

