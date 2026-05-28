«Заткну эту сучку». Фигейреду жёстко отреагировал на слова Петра Яна

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду жёстко отреагировал на слова действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Прямо сейчас я сконцентрирован на своём поединке. Побеспокоюсь об этом ублюдке после победы. Уверен, однажды мы снова встретимся и я заткну эту сучку», – приводит слова Фигейреду аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Дейвисону Фигейреду 38 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах бразильский боец имеет 25 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

