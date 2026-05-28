Джонни Уокер дебютирует в тяжёлом весе на турнире UFC в Белграде

Бразильский боец UFC Джонни Уокер проведёт следующий поединок против 11-го номера рейтинга UFC в тяжёлом весе хорвата Анте Делии на турнире UFC в Белграде (Сербия), который пройдёт 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Анте имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 26 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, и восемь поражений. В профи он дебютировал в 2011 году. Является победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе в 2022 году.

Джонни, в свою очередь, имеет в своём рекорде в ММА 22 победы, из которых 20 были одержаны досрочно, 10 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

