Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я ещё могу». Владимир Кличко заявил о желании возобновить карьеру в боксе

«Я ещё могу». Владимир Кличко заявил о желании возобновить карьеру в боксе
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО/ТКО) высказался насчёт возможного возвращения в ринг.

«Скажу так, я ещё могу. Есть ли у меня желание? Да. Все эти годы Александр Усик был чемпионом, поэтому украинец с украинцем, скажу откровенно, ну так… Но ведь Александр освободил один из поясов — там уже есть другой чемпион. Глядя на рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом в 45 лет, — а мне уже 50, — я до 2022 года ещё думал: «Нужно, чтобы было 45… Не 45 и один день, а 47 или 49». А уже и 50. Мне это не нужно. Я возвращаться не собираюсь, потому что я и не уходил. Поэтому возвращения не может быть. Но мотивация, желание, здоровье есть, а там уже посмотрим. Я ещё это могу», — сказал Кличко в эфире «Наше Радіо».

Материалы по теме
48-летний Кличко вернётся ради пояса. Изучаем шансы Молота на самое «старое» чемпионство
48-летний Кличко вернётся ради пояса. Изучаем шансы Молота на самое «старое» чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android