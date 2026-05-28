«Я ещё могу». Владимир Кличко заявил о желании возобновить карьеру в боксе

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО/ТКО) высказался насчёт возможного возвращения в ринг.

«Скажу так, я ещё могу. Есть ли у меня желание? Да. Все эти годы Александр Усик был чемпионом, поэтому украинец с украинцем, скажу откровенно, ну так… Но ведь Александр освободил один из поясов — там уже есть другой чемпион. Глядя на рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом в 45 лет, — а мне уже 50, — я до 2022 года ещё думал: «Нужно, чтобы было 45… Не 45 и один день, а 47 или 49». А уже и 50. Мне это не нужно. Я возвращаться не собираюсь, потому что я и не уходил. Поэтому возвращения не может быть. Но мотивация, желание, здоровье есть, а там уже посмотрим. Я ещё это могу», — сказал Кличко в эфире «Наше Радіо».