Член Зала славы UFC заявил о намерении приземлиться с парашютом на UFC в Белом доме

Член Зала славы UFC, а также бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дональд Серроне (36-17-0-2, 10 КО/ТКО) заявил о намерении приземлиться с парашютом на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).
«С парковкой будут проблемы. Так что я прилечу в Белый дом на парашюте… Думаю, это будет грандиозное появление на мероприятии в честь дня рождения Трампа и турнира UFC Freedom 250, так почему бы и нет?.. [Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл] — мои пацаны, с ними всё просто. Они одобрят, это легко. Они уже одобрили, всё готово», — приводит слова Серроне портал Sherdog.