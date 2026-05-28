«Фанат хайпа, который избегает вызовов». Таллисон Тейшейра — о Вальтере Уокере

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Таллисон Тейшейра высказался в адрес соотечественника Вальтера Уокера, занимающего 13-е место в топ-15 в категории до 120 кг.

«У меня нет причин злиться на Вальтера [из-за его трэш-тока]. Этот парень фанат хайпа. Где бы ни был хайп, Уокер именно там, выставляя себя напоказ. Так что для него это естественно. Вальтеру нравится хвастаться, он не хочет быть молчаливым. Уокер из тех, кто убегает от поединков, избегает вызовы. Он уже сбежал от Петрино, Тыбуры и ещё кучи парней. Вальтер привлекает внимание своим трэш-током. Пусть говорит! После того как я одержу победу над Сергеем Павловичем, он скажет: «Чёрт, этот парень действительно хорошо подготовлен, он создаёт проблемы (смеётся)».

Мы шутим, подтруниваем друг над другом… Мне всё равно. Это развлечение. Он любит покрасоваться, пусть тогда уж покажет свою задницу… Раз уж он избегает драк, ему нужно болтать», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.