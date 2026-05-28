Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Фанат хайпа, который избегает вызовов». Таллисон Тейшейра — о Вальтере Уокере

«Фанат хайпа, который избегает вызовов». Таллисон Тейшейра — о Вальтере Уокере
Комментарии

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Таллисон Тейшейра высказался в адрес соотечественника Вальтера Уокера, занимающего 13-е место в топ-15 в категории до 120 кг.

«У меня нет причин злиться на Вальтера [из-за его трэш-тока]. Этот парень фанат хайпа. Где бы ни был хайп, Уокер именно там, выставляя себя напоказ. Так что для него это естественно. Вальтеру нравится хвастаться, он не хочет быть молчаливым. Уокер из тех, кто убегает от поединков, избегает вызовы. Он уже сбежал от Петрино, Тыбуры и ещё кучи парней. Вальтер привлекает внимание своим трэш-током. Пусть говорит! После того как я одержу победу над Сергеем Павловичем, он скажет: «Чёрт, этот парень действительно хорошо подготовлен, он создаёт проблемы (смеётся)».

Мы шутим, подтруниваем друг над другом… Мне всё равно. Это развлечение. Он любит покрасоваться, пусть тогда уж покажет свою задницу… Раз уж он избегает драк, ему нужно болтать», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.

Материалы по теме
Вальтер Уокер сообщил, что его приглашали помочь Перейре подготовиться к бою против Гана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android