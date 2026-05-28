58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган критично высказался насчёт организации турнира UFC в Белом доме на открытом воздухе.

«Мне совсем не нравится идея организации турнира на открытом воздухе. Это будет июнь, Вашингтон, и мы проверяли данные за прошлый год: в тот же день было 37,78 градуса жары. Ужасно жарко. А как насчёт обезвоживания? Ещё и насекомые — это большая проблема. Как, чёрт возьми, они собираются что-то с ними делать? Дана недавно говорил об этом. Они говорили, что, возможно, будут использовать вентиляторы. Этого достаточно? Вы собираетесь расклеивать антимоскитные сетки? Что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь остановить насекомых? Их очень много. Обработать всё пестицидами? Я просто не думаю, что следует проводить бой за титул чемпиона UFC в неконтролируемой среде. Он должен проходить в кондиционированном зале. Это должна быть контролируемая среда.

Вы же не попросите парней из НБА играть в баскетбол на улице под палящим солнцем. Это было бы безумием. Играть нужно в чёртовой арене с кондиционером, и так и должно быть. Постройте чёртову крышу. У вас есть все деньги мира, верно? Вы хотите сделать это для Америки. 4000 мест? Постройте арену на 4000 мест. Представьте, если кто-то проиграет бой из-за жары. Представьте, если это станет фактором. Представьте обезвоженных бойцов, обезвоженных бойцов, которых теперь заставляют драться спустя 24 часа. Мы провели однажды турнир на улице в Абу-Даби. Вокруг летали насекомые; они выглядели как птицы», — приводит слова Рогана портал MMAjunkie.