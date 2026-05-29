Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый боксёр заявил, что Усик освободит титул WBC, чтобы не драться с ним

Непобеждённый боксёр заявил, что Усик освободит титул WBC, чтобы не драться с ним
Комментарии

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел (27-0, 19 KO/ТКО) выразил уверенность в том, что 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) откажется от пояса WBC, чтобы избежать поединка с ним, поскольку является обязательным претендентом по линии организации.

«Честно говоря, я думаю, что Александр Усик освободит титул WBC. Фрэнк [Уоррен] ведёт переговоры с командой Усика, и мы подождём неделю, чтобы узнать позицию Усика, а потом посмотрим. Но я считаю, что Усик не захочет драться со мной, хотя мне хотелось бы сразиться с ним. Многие в Германии ждут этого боя. Это самый масштабный бой, который мы можем организовать в боксе прямо сейчас. Мы можем собрать полный стадион», — приводит слова Кабайела портал talkSPORT.

Материалы по теме
Огромный немец или громкие реванши? Кто будет следующим соперником Усика
Огромный немец или громкие реванши? Кто будет следующим соперником Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android