Непобеждённый боксёр заявил, что Усик освободит титул WBC, чтобы не драться с ним

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел (27-0, 19 KO/ТКО) выразил уверенность в том, что 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) откажется от пояса WBC, чтобы избежать поединка с ним, поскольку является обязательным претендентом по линии организации.

«Честно говоря, я думаю, что Александр Усик освободит титул WBC. Фрэнк [Уоррен] ведёт переговоры с командой Усика, и мы подождём неделю, чтобы узнать позицию Усика, а потом посмотрим. Но я считаю, что Усик не захочет драться со мной, хотя мне хотелось бы сразиться с ним. Многие в Германии ждут этого боя. Это самый масштабный бой, который мы можем организовать в боксе прямо сейчас. Мы можем собрать полный стадион», — приводит слова Кабайела портал talkSPORT.