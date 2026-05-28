Жорж Сен-Пьер дал совет Макгрегору перед боем с Холлоуэем

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер дал совет ирландцу Конору Макгрегору в преддверии боя с американцем Максом Холлоуэем. Их поединок пройдёт на турнире UFC 329 и станет главным событием вечера.

«Готовясь к бою, нужно воссоздать ту обстановку и тот уровень дискомфорта, с которыми вы столкнётесь. Если во время тренировочного сбора вы остаётесь в своей зоне комфорта, это плохо. Нужно приглашать ребят, с которыми вам будет некомфортно. Я говорю не только о навыках и спаррингах. Иногда полезно приглашать ребят, с которыми вы никогда не тренировались, — это вызывает волнение, и вы не знаете, как они себя поведут. Они грязные бойцы и будут пытаться сделать вам больно. Это важно.

Я бы очень расстроился, если бы Конор вернулся и оказался не в той форме, что была раньше, или почти не в той форме, что была раньше… Конор возвращается ради чего-то грандиозного. Он не возвращается ради мелочей… Он справится. Будет интересно», — приводит слова Сен-Пьера портал Low Kick MMA.

