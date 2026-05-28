Канело оценил желание Головкина возобновить карьеру в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, поделился мнением насчёт желания экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина возобновить карьеру в спорте.

— Геннадий говорил, что хотел бы вернуться на ринг. Как считаешь, ему стоит это сделать?
— Он может делать всё, что захочет. Думаю, он заслужил делать то, что ему хочется. Если он вернётся и проведёт ещё один бой, это будет хорошо, — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Напомним, последний поединок Геннадий провёл в сентябре 2022 года. Тогда казахстанский боксёр проиграл единогласным решением Саулю Альваресу. Для спортсменов это был третий поединок.

Головкин собрался возобновить карьеру в 43 года! С кем драться легендарному боксёру?
