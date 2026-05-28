Порье объяснил, в каком случае Макгрегор победит Холлоуэя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, в каком случае ирландец Конор Макгрегор победит соотечественника Макса Холлоуэя. Их поединок пройдёт на турнире UFC 329 и станет главным событием вечера.

«Не думаю, что Конор будет выглядеть так же плохо, как Нейт [Диаз на турнире MVP MMA], который смотрелся в бою против Майка Перри просто ужасно. Сила удара у него никуда не исчезла. Конор восстановился после травмы и сохранил свою природную нокаутирующую мощь. Для меня вопрос в том, как он будет действовать, насколько он будет атлетичен, как будет двигаться. На все эти вопросы нужно найти ответы. Я не знаю. Мы его не видели, так что ничего не могу сказать. Если его контратаки и тайминг хоть немного похожи на то, что было раньше, у него есть шанс победить Макса.

Послушайте, я люблю Макса, но за всю его карьеру и за все эти годы он лишь трижды оказывался в нокдауне. Это больше, чем за всю его карьеру. Я просто думаю, что время берёт своё. Он ещё молод, но пропустил много ударов, а Конор умеет бить. Сколько бы он ни отсутствовал, у него всё ещё есть главный уравнитель — сила. Некоторые парни обладают ею от рождения», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.