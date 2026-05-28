Верхувен заявил о несогласии со счётом на официальных судейских карточках боя с Усиком

Бывший претендент на титул WBC в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен сообщил, что не согласен со счётом на официальных судейских карточках его боя с украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Если сравнивать с официальными судейскими записками, то моя оценка отличается. Я больше близок с тем счётом, который поставил Майк Копинджер. Так что это где-то 8-2 в мою сторону или 7-3 с натяжкой, но я был впереди с большим отрывом. Честно говоря, перед боем я знал, что нужно выложиться по полной, чтобы победить, и думал, что так и делаю. Поэтому я был очень удивлён официальным судейским запискам.

Люди, которые смотрели бой, удивлялись, почему я так выкладывался. Но дело в том, что мы получали официальные судейские записки после каждых четырёх раундов. Поэтому мне приходилось продолжать в том же духе, потому что разрыв был минимальным, и из-за этого я пропустил апперкот.

Если бы я не знал, какие оценки выставлены в судейских записках, я бы, наверное, сбавил обороты и действовал осторожнее. В 11-м раунде я почувствовал, что устаю, потому что 10 раундов шёл в бешеном темпе, но мне нужно было продолжать», — приводит слова Верхувена портал talkSPORT.