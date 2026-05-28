Фигейреду признался, что надеется получить бой с Петром Яном после победы над Ядонгом

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду признался, что надеется получить бой с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном после победы над представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 277, который состоится в Макао (Китай).

«Сонг Ядонг — известное имя. Он, как и я, встречался с лучшими в дивизионе и может обеспечить мне титульный бой, если я одержу убедительную победу нокаутом. Хочу выйти в октагон и показать, кто является настоящим бойцом. Надеюсь, мне удастся нокаутировать этого китайца и получить возможность побороться за пояс. Моя мечта — сразиться за пояс, чтобы завершить карьеру в качестве чемпиона в двух весовых категориях», — приводит слова Фигейреду портал AgFight.