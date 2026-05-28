Топурия заявил, что до перехода в ММА мечтал стать чемпионом ОИ по греко-римской борьбе

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что до перехода в ММА мечтал вместе с братом стать чемпионом Олимпийских игр по греко-римской борьбе.
«До перехода в ММА мы с братом занимались греко-римской борьбой в Грузии, и нашей мечтой всегда было стать олимпийскими чемпионами», — приводит слова Топурии аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.
Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.