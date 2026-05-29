«Задаст жару». Экс-претендент на пояс UFC — о том, кто может навязать конкуренцию Махачеву

Бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон выразил уверенность, что ирландец Иан Гарри может составить конкуренцию чемпиону UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву в возможном поединке.

«Думаю, Иан Гарри задал бы ему жару. Он не боится использовать борцовские приёмы. На самом деле, борцовских приёмов у него в арсенале больше, чем у других ударников. Он очень изобретателен, отлично работает руками и ногами и не боится бороться. Я уверен, что Гарри достаточно высокий и худощавый, чтобы доставить Махачеву немало хлопот… Иан также очень подвижный. Его сложно прижать к сетке… Думаю, он задал бы ему жару», — приводит слова Томпсона портал Sportskeeda.