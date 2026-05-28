Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: планирую показать зрелищное выступление в бою с Гэтжи и нокаутировать его

Топурия: планирую показать зрелищное выступление в бою с Гэтжи и нокаутировать его
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, почему не использует атакующую борьбу в поединках, а также поделился настроем на предстоящий бой с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Их бой станет главным событием на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Конечно, если бы я захотел, то перевёл бы Макса и сделал всё что угодно. Однако мне действительно хочется делать шоу для фанатов, показывать зрелищный бой. Холлоуэя я тоже мог бы перевести в партер, контролировать и сделать болевой приём. Но это было бы не так захватывающе. То же самое я планирую сделать с Джастином. Это будет бой в стойке, по крайней мере, с моей стороны. Если он попытается повалить меня, у нас на этот случай другие планы. Но в любом случае я его нокаутирую», — приводит слова Топурии портал Sherdog.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android