Топурия: планирую показать зрелищное выступление в бою с Гэтжи и нокаутировать его

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, почему не использует атакующую борьбу в поединках, а также поделился настроем на предстоящий бой с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Их бой станет главным событием на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Конечно, если бы я захотел, то перевёл бы Макса и сделал всё что угодно. Однако мне действительно хочется делать шоу для фанатов, показывать зрелищный бой. Холлоуэя я тоже мог бы перевести в партер, контролировать и сделать болевой приём. Но это было бы не так захватывающе. То же самое я планирую сделать с Джастином. Это будет бой в стойке, по крайней мере, с моей стороны. Если он попытается повалить меня, у нас на этот случай другие планы. Но в любом случае я его нокаутирую», — приводит слова Топурии портал Sherdog.