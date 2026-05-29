Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он всех вырубает, его удары чертовски опасны». Джо Роган похвалил стойку Ислама Махачева

«Он всех вырубает, его удары чертовски опасны». Джо Роган похвалил стойку Ислама Махачева
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высоко оценил ударную технику 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Ислам всех вырубает. Его удары чертовски опасны. Он такой устрашающий, когда берёт тебя в оборот. Он ударил Волкановски ногой в голову. Он вырубает людей стоя», — приводит слова Рогана аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Материалы по теме
Махачев дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android