«Он всех вырубает, его удары чертовски опасны». Джо Роган похвалил стойку Ислама Махачева

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высоко оценил ударную технику 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Ислам всех вырубает. Его удары чертовски опасны. Он такой устрашающий, когда берёт тебя в оборот. Он ударил Волкановски ногой в голову. Он вырубает людей стоя», — приводит слова Рогана аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.