«Это грабёж». Роган резко раскритиковал остановку боя Усик — Верхувен и судейские оценки

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Это грабёж. Чувак, по моим ощущениям, Рико выигрывал со счётом 8-2 по раундам. Я думал, что Верхувен выигрывал со счётом 8-2 в начале 11-го раунда. Бой не должен был быть остановлен так, как это произошло. Рико двигался, защищался. Что он должен был делать? Это плохая остановка. Всего за одну секунду [до конца отрезка]! Это буквально конец раунда. Я думаю, что рефери остановил бой, когда раунд уже закончился. Кто бы ни судил бой Усика, он был некомпетентен. Эти люди — просто посмешище. То, что они не отдали победу Рико, — это безумие. Когда у тебя такой соперник, как Усик, который, возможно, является величайшим боксёром-тяжеловесом всех времён… на кону стоит столько денег из-за того, что он не знает поражений. Коррумпированы судьи или нет, но они знают. Если они всё портят — значит, там какие-то странные махинации», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.