Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это грабёж». Роган резко раскритиковал остановку боя Усик — Верхувен и судейские оценки

«Это грабёж». Роган резко раскритиковал остановку боя Усик — Верхувен и судейские оценки
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Это грабёж. Чувак, по моим ощущениям, Рико выигрывал со счётом 8-2 по раундам. Я думал, что Верхувен выигрывал со счётом 8-2 в начале 11-го раунда. Бой не должен был быть остановлен так, как это произошло. Рико двигался, защищался. Что он должен был делать? Это плохая остановка. Всего за одну секунду [до конца отрезка]! Это буквально конец раунда. Я думаю, что рефери остановил бой, когда раунд уже закончился. Кто бы ни судил бой Усика, он был некомпетентен. Эти люди — просто посмешище. То, что они не отдали победу Рико, — это безумие. Когда у тебя такой соперник, как Усик, который, возможно, является величайшим боксёром-тяжеловесом всех времён… на кону стоит столько денег из-за того, что он не знает поражений. Коррумпированы судьи или нет, но они знают. Если они всё портят — значит, там какие-то странные махинации», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Огромный немец или громкие реванши? Кто будет следующим соперником Усика
Огромный немец или громкие реванши? Кто будет следующим соперником Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android