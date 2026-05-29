Сергей Павлович оказался тяжелее Таллисона Тейшейры перед боем на турнире UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович и 15-й номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Таллисон Тейшейра сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Таллисон Тейшейра

Вес Павловича – 116,6 кг. Тейшейра, в свою очередь, показал результат в 113,3 кг.

Сергею Павловичу 34 года. Свой профессиональный путь в смешанных единоборствах российский боец начал в 2014 году. На его счету 20 побед, 15 из которых были одержаны нокаутом, а также три поражения. Он является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

На счету Тейшейры восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

«Слишком осторожен» или повзрослел? Разбираем шансы Павловича на титульник
