Сергей Павлович оказался тяжелее Таллисона Тейшейры перед боем на турнире UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович и 15-й номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Таллисон Тейшейра сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

Вес Павловича – 116,6 кг. Тейшейра, в свою очередь, показал результат в 113,3 кг.

Сергею Павловичу 34 года. Свой профессиональный путь в смешанных единоборствах российский боец начал в 2014 году. На его счету 20 побед, 15 из которых были одержаны нокаутом, а также три поражения. Он является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

На счету Тейшейры восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.