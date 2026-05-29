UFC Fight Night 277: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 30 мая, на стадионе «Гэлакси Арена» в Макао, Китай, состоится очередной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 277, в главном карде которого россиянин Сергей Павлович сразится с Таллисоном Тейшейрой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего турнира.
UFC Fight Night 277. Кард турнира:
Главный кард:
Сонг Ядонг – Дейвисон Фигейреду;
Миньян Чжан – Алонзо Менифилд;
Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра;
Кай Асакура – Кэмерон Смотерман;
Алекс Перес – Су Мудаэрцзи.
Предварительный кард:
Луис Фелипе Диас – И Сак Ли;
Хосе Энрике Соуза – Менг Динг;
Коди Хэддон – Аори Киленг;
Рэи Цуруя – Хесус Агилар;
Сюн Цзиннань – Анджела Хилл;
Лома Лукбунми – Жаклин Аморим.