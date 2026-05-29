Дана Уайт — об Андерсоне Силве: до сих пор не разговаривает со мной

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о 51-летнем бразильском атлете, члене Зала славы UFC, а также экс-обладателе титула UFC в категории до 84 кг Андерсоне Силве.

«Андерсон Силва проиграл восемь, девять или 10 раз подряд. Этот парень до сих пор не разговаривает со мной, потому что я сказал: «Всё кончено». А ему ведь было за 40», — приводит слова Уайта аккаунт Championsip Rounds в социальной сети Х.

Паук выступал в промоушене Даны Уайта с 2006 по 2020 год. За это время он одержал 17 побед и потерпел семь поражений, а один поединок закончился без результата. Бразилец ушёл из UFC на серии из трёх поражений.