UFC Fight Night 277 с боем Павлович — Тейшейра: во сколько начало, где смотреть трансляцию

В субботу, 30 мая, на стадионе «Гэлакси Арена» в Макао, Китай, состоится очередной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 277, в главном карде которого россиянин Сергей Павлович сразится с Таллисоном Тейшейрой. Начало предварительного карда запланировано на 11:00 мск, а основные бои начнутся примерно в 14:00 мск.

Прямой эфир турнира будет показан на платформе UFC Fight Pass и канале «Матч! Боец». Телеканал «Матч ТВ» покажет бои основного карда, трансляция которого будет также доступна на платформе Okko.

Мейн-ивентом турнира в Макао станет сражение между 28-летним китайским бойцом легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонгом и 38-летним бразильцем Дейвисоном Фигейреду, являющимся бывшим двойным чемпионом дивизиона.