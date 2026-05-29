Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта

В пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге прошла церемония взвешивания участников боксёрского вечера, который пройдёт в субботу, 30 мая, на стадионе «УГМК-Арена». В главном бою вечера 35-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол сразится с 28-летним немецким атлетом Михаэлем Айфертом.

По итогам взвешивания Бивол показал на весах 79,100 кг, а его оппонент из Германии — 79,050 кг.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом. В своём последнем бою победил в реванше Артура Бетербиева. Айферт подошёл к бою с Дмитрием на серии из семи побед.