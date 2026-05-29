Фото: битва взглядов Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта после взвешивания

В пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге после церемонии взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится в субботу, 30 мая, на «УГМК-Арене», прошла битва взглядов между боксёрами главного боя вечера — 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и 28-летним немецким атлетом Михаэлем Айфертом.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, а в 2025 году – абсолютным чемпионом после дилогии с Артуром Бетербиевым. В своём последнем бою победил в реванше Артура Бетербиева. Айферт подошёл к бою с Дмитрием на серии из семи побед.