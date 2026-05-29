Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 277 в Макао

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 277 в Макао
Комментарии

Сегодня, 29 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 277, который пройдёт в субботу, 30 мая, в Макао (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард:

Главный бой вечера, легчайший вес: Сонг Ядонг (61,68 кг) vs Дейвисон Фигейреду (61,46 кг).
Полутяжёлый вес: Миньян Чжан (92,98 кг) vs Алонзо Менифилд (93,44 кг).

Тяжёлый вес: Сергей Павлович (116,57 кг) vs Таллисон Тейшейра (113,39 кг).
Легчайший вес: Кай Асакура (61,46 кг) vs Кэмерон Смотерман (61,46 кг).

Полусредний вес: Джейк Мэттьюс (77,11 кг) vs Карлстон Харрис (77,33 кг).
Наилегчайший вес: Алекс Перес (56,92 кг) vs Су Мудаэрцзи (57,15 кг).

Прелимы:

Средний вес: И Сак Ли (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,68 кг).
Полусредний вес: Менг Динг (77,11 кг) vs Хосе Энрике Соуза (77,11 кг).

Легчайший вес: Аори Киленг (61,23 кг) vs Коди Хэддон (61,23 кг).
Легчайший вес: Рэи Цуруя (61,23 кг) vs Хесус Агилар (61,23 кг).

Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,16 кг) vs Сюн Цзиннань (52,38 кг).
Полулёгкий вес: Жу Кангжи (65,77 кг) vs Родриго Вера (65,77 кг).

Женский минимальный вес: Лома Локбунми (52,16 кг) vs Жаклин Аморим (52,38 кг).

Материалы по теме
UFC Fight Night 277 с боем Павлович — Тейшейра: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android