Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 277 в Макао

Сегодня, 29 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 277, который пройдёт в субботу, 30 мая, в Макао (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард:

Главный бой вечера, легчайший вес: Сонг Ядонг (61,68 кг) vs Дейвисон Фигейреду (61,46 кг).

Полутяжёлый вес: Миньян Чжан (92,98 кг) vs Алонзо Менифилд (93,44 кг).

Тяжёлый вес: Сергей Павлович (116,57 кг) vs Таллисон Тейшейра (113,39 кг).

Легчайший вес: Кай Асакура (61,46 кг) vs Кэмерон Смотерман (61,46 кг).

Полусредний вес: Джейк Мэттьюс (77,11 кг) vs Карлстон Харрис (77,33 кг).

Наилегчайший вес: Алекс Перес (56,92 кг) vs Су Мудаэрцзи (57,15 кг).

Прелимы:

Средний вес: И Сак Ли (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,68 кг).

Полусредний вес: Менг Динг (77,11 кг) vs Хосе Энрике Соуза (77,11 кг).

Легчайший вес: Аори Киленг (61,23 кг) vs Коди Хэддон (61,23 кг).

Легчайший вес: Рэи Цуруя (61,23 кг) vs Хесус Агилар (61,23 кг).

Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,16 кг) vs Сюн Цзиннань (52,38 кг).

Полулёгкий вес: Жу Кангжи (65,77 кг) vs Родриго Вера (65,77 кг).

Женский минимальный вес: Лома Локбунми (52,16 кг) vs Жаклин Аморим (52,38 кг).