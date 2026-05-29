Пауло Коста: в реванше со Стриклендом для Чимаева всё будет ещё хуже

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста выразил уверенность в том, что представителю ОАЭЭ Хамзату Чимаеву не стоит принимать реванш с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом, поскольку для него исход может быть ещё хуже.

«Думаю, для Чимаева всё будет ещё хуже. Стрикленду будет проще его победить. Стрикленд может быть хорошо подготовлен к такому исходу. Все эти разговоры о том, что Хамзат был болен и плохо себя чувствовал, — полная чушь. Они пытаются дискредитировать победу Стрикленда», — приводит слова Косты аккаунт FRAEK.MMA в социальной сети Х.