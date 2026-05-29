«Лысый несёт *****». Легенда UFC Силва ответил президенту промоушена Дане Уайту

51-летний бразильский боец, член Зала славы UFC, а также экс-обладатель титула UFC в категории до 84 кг Андерсон Силва отреагировал на слова президента промоушена Даны Уайта.

«Этот лысый парень говорит *****. Я уже много лет не в организации, но, судя по всему, ни нынешние бойцы, ни сам лысый не могут забыть мои достижения. В глубине души лысый знает, что при мне не было нытья, всех избивали, и я спасал промоушен не раз. И, чтобы мы были ясны, похоже, лысый парень не умеет считать », — написал Силва в социальных сетях.

Паук выступал в промоушене Даны Уайта с 2006 по 2020 год. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом Юрайе Холлу.