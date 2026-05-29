Менеджер Мышев: сомнений в победе Бивола нет никаких. Этот бой — историческое событие

Экс-чемпион WBC Youth, а ныне менеджер россиянин Владимир Мышев высказался насчёт предстоящего поединка по боксу между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом.

«Бой Дмитрия Бивола в России — это историческое событие для нашей страны, учитывая его актуальный статус как одного из лучших боксёров мира и беря во внимание текущую политическую ситуацию. При этом сомнений в победе Бивола над Айфертом нет никаких — уверен в убедительной победе. Надеюсь, что сразу после будут какие-то заявления насчет трилогии между Биволом и Бетербиевым — это именно тот поединок, который я жду больше других», — сказал Мышев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта состоится 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Бой будет носить титульный характер – на кону будут стоять пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжёлом весе. Прямая трансляция шоу будет вестись в 200 странах, в России бой можно будет посмотреть на Первом канале.