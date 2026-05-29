«Человек сильный духом собрался и завоевал своё. Достойный пример». Бивол — о Петре Яне

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол лестно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг соотечественника Петра Яна.

«Во-первых, Петра Яна я знал косвенно давно, потому что он сам из бокса. И у нас есть друзья общие с Петром. И как он перешёл в UFC, я смотрел периодически бои. Оцениваю уровень бокса отлично. Конечно же, он молодец и на самом деле не только в боксе, но и в борьбе, мне нравится, как Пётр внедрил свои скиллы. Молодец, Петя. Да, у него был достаточно сложный этап, эти поражения. В итоге человек сильный духом собрался, вышел и завоевал опять своё. Молодец, Петя. Достойный пример», — сказал Бивол в интервью пресс-службе RCC.