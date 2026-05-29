Волкановски дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гэтжи

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски дал прогноз на поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Как только Гэтжи откроется, бой будет окончен. Думаю, Илия его нокаутирует. Он не просто так считается фаворитом. Думаю, бой закончится нокаутом в первых двух или, может быть, трёх раундах», — приводит слова Волкановски аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.