Шехов высказался о шансах провести бой с Наоей Иноуэ

Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов высказался о шансах провести бой против абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе Наои Иноуэ.

«Гарантий не давали, но вот Иноуэ у нас абсолютный чемпион мира, он суперчемпион (пояс WBA Super. — Прим. «Чемпионата») и должен защищать пояса. По плану говорили, что победитель боя Иноуэ и Накатани и победитель нашего поединка должны встретиться. Это было обговорено с промоутерами и президентом WBA Хильберто Мендосой. И я ещё по другим версиям вхожу в десятку, в WBO — третий, в IBF — шестой или седьмой. Загадывать сильно не будем, но вроде как всё идёт к тому, что если в этом бою всё чётко и красиво делаем, то встретимся с победителем того поединка (Иноуэ vs Накатани. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Шехов проведёт 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге в карде боя Бивол vs Айферт. Его соперником станет венесуэлец Эрни Бетанкур. На кону противостояния будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе.