Шехов: интересен только Иноуэ. Либо пускай отдают пояс

Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов (17-0-1, 4 КО/ТКО) заявил, что ему интересно провести поединок лишь с абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем весе японцем Наоей Иноуэ.

«Нисколько мне Накатани не интересен, мне интересен Иноуэ. Только он. Либо пускай пояс отдают (смеётся)», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Шехов проведёт 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге в карде боя Бивол vs Айферт. Его соперником станет венесуэлец Эрни Бетанкур. На кону противостояния будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе.