Шехов: было бы классно, если бы Бетербиев подождал, пока пройдёт бой Бивол — Бенавидес

Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов (17-0-1, 4 КО/ТКО) поделился мнением насчёт ситуации в полутяжёлом весе в боксе, выразив интерес к организации поединка между Дмитрием Биволом и Дэвидом Бенавидесом.

«Трилогия интересна самому Биволу, чтобы точку поставить. Но если смотреть со стороны, то Бенавидес — звезда, которая находится в космосе. Все смотрят на него. И Бивол — звезда. И вот есть два боксёра Бивол и Бенавидес, мне кажется, это более интересно. Я подчеркну, очень хорошо отношусь к Артуру, мы были в сборной вместе много лет. Я его знаю, он нормальный, хороший, порядочный боксёр, есть заслуги. К нему только уважение, он трудяга, ждёт этого часа, несмотря на возраст.

Но если так посмотреть, конечно, людям интересно, кто победит — Бивол или Бенавидес. Это более интересно, чем с Артуром. Было бы классно, если бы Бетербиев чуть-чуть подождал, прошёл бой Бенавидес — Бивол, а потом — трилогия за абсолютного чемпиона. Было бы ещё интереснее, мне кажется», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Шехов проведёт 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге в карде боя Бивол vs Айферт. Его соперником станет венесуэлец Эрни Бетанкур. На кону противостояния будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе.