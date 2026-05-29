Шехов: остановка в бою Усика и Верхувена — ошибка судьи

Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов (17-0-1, 4 КО/ТКО) поделился мнением насчёт остановки в бою за титул WBC в супертяжёлом весе между нидерландцем Рико Верхувеном и украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Я отдыхал в это время, у меня режим. Отрывки только посмотрел, тренер посмотрел бой. Остановка — ошибка судьи, он ошибся. Тренер показывал, что он не первый раз такую ошибку допускает. Боксёры тут ни при чём, они боксируют, это судья. Усик делал свою работу, тот делал свою работу, остановили вовремя или нет, это уже ошибка судьи», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Шехов проведёт 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге в карде боя Бивол vs Айферт. Его соперником станет венесуэлец Эрни Бетанкур. На кону противостояния будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе.