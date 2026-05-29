Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шехов: остановка в бою Усика и Верхувена — ошибка судьи

Шехов: остановка в бою Усика и Верхувена — ошибка судьи
Комментарии

Непобеждённый 33-летний российский боксёр узбекского происхождения, выступающий в весовой категории до 55,2 кг, Мухаммад Шехов (17-0-1, 4 КО/ТКО) поделился мнением насчёт остановки в бою за титул WBC в супертяжёлом весе между нидерландцем Рико Верхувеном и украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я отдыхал в это время, у меня режим. Отрывки только посмотрел, тренер посмотрел бой. Остановка — ошибка судьи, он ошибся. Тренер показывал, что он не первый раз такую ошибку допускает. Боксёры тут ни при чём, они боксируют, это судья. Усик делал свою работу, тот делал свою работу, остановили вовремя или нет, это уже ошибка судьи», — сказал Шехов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Шехов проведёт 30 мая на турнире RCC в Екатеринбурге в карде боя Бивол vs Айферт. Его соперником станет венесуэлец Эрни Бетанкур. На кону противостояния будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе.

Материалы по теме
Бивол — Айферт: Дмитрий подерётся на родной земле. Немец устроит жёсткую проверку? LIVE
Live
Бивол — Айферт: Дмитрий подерётся на родной земле. Немец устроит жёсткую проверку? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android